Trump, acuzat de un fost model de agresiune sexuala. Echipa presedintelui SUA dezminte relatarile

"Alegatiile sunt totalmente false. Vom lua in considerare toate mijloacele legale disponibile pentru a trage la raspundere ziarul The Guardian pentru publicarea rautacioasa a acestui articol nedocumentat", a asigurat Jenna Ellis, consilier juridic al echipei lui Trump.Fostul model Amy Dorris a povestit pentru cotidianul britanic cum miliardarul republican ar fi sarutat-o si ar fi atins-o fara consimtamant, in timpul turneului de tenis US Open din acel an. Conform cotidianului, avocatii presedintelui au negat ferm aceste acuzatii, aparute cu doar cateva saptamani inainte de alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din SUA.Donald Trump a fost acuzat de agresiune sexuala sau de hartuire de peste zece femei. Presedintele american a negat aceste acuzatii.