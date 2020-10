Echipajul unui petrolier, amenintat de pasageri clandestini in sudul Marii Britanii

Fortele de ordine au fost alertate in cursul diminetii asupra situatiei preocupante in care se afla echipajul petrolierului Nave Andromeda, aflat la circa sase mile distanta de insula Wight. O zona de securitate de trei mile a fost stabilita in jurul navei si politia a cerut ajutorul armatei."Fortele armate au preluat controlul asupra navei si sapte persoane au fost retinute", a anuntat duminica seara Ministerul britanic al Apararii. Conform ultimelor relatari, echipajul petrolierului este teafar si nevatamat.Potrivit proprietarului navei, nu a fost vorba despre o tentativa de piraterie. Aceasta nava, incarcata cu 42.000 de tone de petrol, a plecat la inceputul lunii octombrie din Nigeria si urma sa acosteze duminica in portul britanic Southampton.