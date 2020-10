Economia americana a inregistrat o crestere record de 33,1% in trimestrul al treilea

Este vorba de cel mai puternic ritm de crestere inregistrat de prima economie a lumii de la debutul publicarii datelor statistice, in 1947, si vine dupa o prabusire istorica de 31,4% in al doilea trimestru. Insa aceasta crestere spectaculoasa in perioada iulie-septembrie, anuntata cu cinci zile inainte de alegerile prezidentiale, a fost sustinuta in principal de ajutoarele generoase acordate de Guvernul federal gospodariilor si companiilor in contextul pandemiei de Covid-19, ajutoare care intre timp au fost eliminate.De asemenea, economia americana ramane in continuare sub nivelul la care era inaintea pandemiei, in trimestrul patru al anului trecut, iar analistii subliniaza ca recuperarea va fi una lenta in conditiile in care numarul cazurilor de infectie cu coronavirus a inceput din nou sa creasca in SUA.Un raport separat publicat joi de Departamentul american al Muncii arata ca 751.000 de persoane au depus cereri initiale pentru ajutoare de somaj in saptamana care s-a incheiat la 24 octombrie, comparativ cu 791.000 in saptamana anterioara. Chiar daca cererile initiale pentru ajutoarele de somaj au scazut semnificativ fata de recordul de 6,867 milioane inregistrat in luna martie, numarul lor ramane deasupra varfului de 665.000 inregistrat in timpul recesiunii din 2007-2009.