Economia Marii Britanii a intrat in recesiune in trimestrul al doilea din 2020, cu o scadere record de 20,4%

PIB-ul a avansat cu 8,7% in iunie, dupa un ritm de 1,8% in luna mai, pe fondul relaxarii restrictiilor. In luna aprilie, economia a scazut cu 20,4%.Declinul din trimestrul al doilea este cel mai grav consemnat vreodata si a avut loc dupa o scadere de 2,2% in primul trimestru. Analistii anticipau o contractie de 20,5%, potrivit unui sondaj realizat de Reuters. Doua trimestre consecutive de scadere a PIB marcheaza intrarea economiei in recesiune tehnica.Serviciile, constructiile si productia au inregistrat scaderi record, potrivit datelor publicate de Biroul National de Statistica."Economia a inceput sa isi revina in iunie, odata cu redeschiderea magazinelor, reluarea productiei fabricilor si a constructiilor de locuinte", a declarat directorul adjunct pentru statistici economice si nationale al Biroului pentru Statistica, Jonathan Athow.Institutia a avertizat ca estimarile au un grad ridicat de incertitudini pe fondul dificultatilor de a colecta date din cauza restrictiilor publice.Contractia trimestriala a economiei britanice este cu mult mai mare comparativ cu alte economii avansate. PIB-ul Frantei a scazut cu 13,8%, cel al Italiei cu 12,4%, al Germaniei cu 10,1%, al Canadei cu 12%, al Statelor Unite cu 9,5%, iar cel al Japoniei cu 7,6%.Ministrul britanic de Finante Rishi Sunak a afirmat intr-un interviu acordat Sky News ca principalul motiv al acestui declin accentuat este structura economiei britanice."Activitatile sociale, de exemplu, iesitul la masa, mersul la cinema, cumparaturile, aceste lucruri au o pondere mult mai mare in economia noastra comparativ cu alte tari eurpene", a spus Sunak.Potrivit asociatiei comerciale UKHospitality, sectorul britanic al ospitalitatii, care a fost cel mai grav afectat de pandemie, reprezinta aproximativ 5% din economia Marii Britanii.Economistii anticipeaza o redresare puternica a economiei in trimestrul al treilea, daca Marea Britanie va evita un al doilea val al pandemiei de coronavirus, iar redresarea de 8,7% din luna iunie a confirmat asteptarile.Banca Angliei a prognozat o crestere economica de 18% in trimestrul al treilea.