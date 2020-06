Economia Marii Britanii, cea mai mare contractie din ultimii 40 de ani

Ziare.

Oficiul National de Statistica din Marea Britanie a anuntat marti ca Produsul Intern Brut a inregistrat o contractie de 2,2% in primele trei luni din 2020, comparativ cu trimestrul precedent, aceasta fiind cea mai grava contractie trimestriala inregistrata de economia britanica dupa perioada iulie-septembrie 1979. Analistii intervievati de Reuters mizau pe un declin de 2%.In ritm anual, economia britanica s-a contractat cu 1,7% in primul trimestru, si in acest caz fiind vorba cea mai grava contractie inregistrata dupa trimestrul al treilea din 2009.ONS a precizat ca si-a revizuit estimarile initiale care vorbeau de o contractie de 2% de la un trimestru la altul si un declin de 1,6% in ritm anual, in conditiile in care toate principalele sectoare economice au inregistrat scaderi."Imaginea noastra mai detaliata asupra economiei in primul trimestru arata ca Produsul Intern Brut a inregistrat o contractie mai puternica decat s-a estimat initial. Toate sectoarele principale ale economiei s-au contractat semnificativ in luna martie, ca urmare a efectelor pandemiei", a declarat Jonathan Athow, statistician sef adjunct la ONS.Analistii avertizeaza ca autoritatile britanice au decis introducerea carantinei incepand cu data de 23 martie, ceea ce inseamna ca datele pe trimestrul al doilea vor arata impactul deplin al coronvirusului asupra economiei. Cele mai recente date ale OMS arata ca economia britanica a inregistrat o cadere de 20,4% in luna aprilie, cea mai puternica scadere inregistrata intr-o singura luna de la debutul publicarii datelor statistice.Oficiul National de Statistica a mai anuntat marti ca deficitul de cont curent al Marii Britanii s-a adancit peste asteptari in primele trei luni din 2020. Deficitul balantei de plati a urcat pana la 21,1 miliarde lire sterline (25,9 miliarde dolari) in primul trimestru, comparativ cu o medie de 15,4 miliarde lire sterline cat estimau analistii intervievati de Reuters.Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa isi prezinte marti planurile privind relansarea economiei, planuri care potrivit mass media se bazeaza pe investitii in infrastructura.