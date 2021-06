Hong Kong: Principalul editorialist al Apple Daily, cotidian inchis recent, a fost arestat pe aeroport

Dupa retinerea unora dintre reprezentantii sai si inghetarea activelor sale, Apple Daily, care i-a criticat mereu dur pe liderii chinezi, a fost nevoit sa se inchida, dupa 26 de ani de existenta, publicandu-si joi, 24 iunie, ultimul numar.Fung Wai-long, redactor-sef si responsabil cu editorialistii de la editia online in engleza a cotidianului, este al saptea reprezentant al tabloidului arestat pe baza legii drastice privind securitatea nationala impusa de China in urma cu aproape un an Politia a confirmat ca a retinut un barbat de 57 de ani pe aeroport pentru "conspiratie in vederea unui complot cu forte si puteri straine".Politia nu a mentionat numele lui Fung, care semna articolele sub pseudonimul Lo Fung. Conform media locale, el a fost plasat in detentie in perspectiva anchetei.Aproximativ 500 de politisti au perchezitionat redactia ziarului la 17 iunie, iar cinci dintre reprezentantii cotidianului au fost arestati.Doi dintre ei au fost inculpati pentru "complot cu forte straine" din cauza unei serii de articole care faceau apel la sanctiuni internationale impotriva liderilor chinezi, iar apoi plasati in detentie provizorie.Cateva zile mai tarziu, editorialistul Yeung Ching-kee a fost retinut pentru fapte similare. El a fost totusi eliberat sub cautiune.Proprietarul tabloidului, magnatul de presa Jimmy Lai, este in prezent in detentie, condamnat pentru mai multe pedepse cu inchisoarea pentru implicarea sa in manifestatii prodemocratie in 2019. El este de asemenea inculpat pe baza legii privind securitatea nationala, fapte pasibile de inchisoare pe viata.Intr-un comunicat publicat luni, Asociatia Jurnalistilor din Hong Kong a atras atentia ca evenimentele recente, in special inchiderea Apple Daily, aproape "au pus capat libertatii presei" care exista pana acum in Hong Kong.