Editorialistul New York Times Paul Krugman in fruntea unei miscari care solicita demisia economistului Harald Uhlig, pe care l-a numit "un barbat alb privilegiat

Ziare.

com

Harald Uhlig a intrat in atentia publica dupa ce a criticat apelurile din societatea americana de a opri finantarea Politiei, fiind acuzat de "minimalizarea" campaniei Black Lives Matter.Uhlig, profesor de economie la Universitatea din Chicago, a scris pe contul sau de Twitter : "Pacat, dar #blacklivesmatter prin organizatia sa centrala @Blklivesmatter s-a auto-sabotat prin sprijinul pe care l-a oferit apelurilor #defundthepolice".Intr-o alta postare din 2017, descoperita recent pe blogul sau, Uhlig punea urmatoarea intrebare: "Ati apara dreptul unor jucatori de fotbal american de a flutura steagul confederat, imbracati in robele Ku Klux Klanului in timpul interpretarii imnului national?"Ca urmare a ultimelor sale tweet-uri, numerosi universitari din SUA, inclusiv profesorul Justin Wolfers de la Universitatea din Michigan, au redactat o scrisoare deschisa prin care cereau indepartarea lui Uhlig din functia de editor sef al Jurnalului de Economie Politica.Scrisoarea sustinea ca: "Comentariile Profesorului Uhlig, publicate pe blogul sau si in tweet-uri datate pe 8 Iunie, in care acesta minimineaza miscarea Black Lives Matter, si in care face o paralela intre aceasta si Ku Klux Klan, sunt revoltatoare si inacceptabile."Uhlig a fost numit "alt barbat alb privilegiat" de Paul Krugman intr-o serie de tweet-uri pe care le reproducem.Harald Uhlig"Pacat, dar #blacklivesmatter prin organizatia sa centrala @Blklivesmatter s-a autosabotat prin sprijinul sau integral pentru apelurile #defundthepolice: "Solicitam o definantare la nivel national a Politiei." Siiigur. Ei stiu ca asa ceva nu are sanse de succes asa ca au adoptat o cale indirecta, Owelliana de a spune...""Aparent, tweet-urile mele din ultimele zile si o veche postare de pe blog au iritat multi oameni. Intentia mea nu era sa provoc aceasta reactie, iar pentru asta imi cer scuze. Mi-am ales cuvintele si comparatiile cu intelepciune? Nu, si imi cer scuze din nou. Vreau de asemenea sa clarific ca acestea sunt doar..."Dezbaterea nationala despre jucatorii de fotbal american din NFL care ingenuncheaza pe teren ca un simbol de protest in timpul interpretarii imnului national s-a intensificat de cand George Floyd, un barbat de culoare, a murit pe 25 mai in Minneapolis dupa ce un politist de origine caucaziana si-a tinut genunchiul pe gatul lui aproape noua minute.Moartea sa a dat nastere unor proteste globale impotriva brutalitatii politiei si discriminarii rasiale, impotriva carora jucatorul de fotbal american Colin Kaepernick protesteaza inca din august 2016, ingenunchind pe terenul de fotbal in timpul interpretarii imnului national.Uhlig scria in 2017 ca: "E destul de clar ca ingenuncheatul si felul in care este aparata libertatea de exprimare nu sunt acte de sustinere a valorilor democratice. Mi-as dori din suflet ca acesta sa fie cazul, a in schimb acestea sunt doar acte anti-Trump."Paul Krugman"Editor al Jurnalului de Economie Politica, un puternic paznic al profesiei, si totusi doar un alt barbat alb privilegiat care nu isi poate controla impulsul de a minimiza preocuparile celor mai putin privilegiati."Justin Wolfers"Daca si tu iti doresti sa ceri demisia lui @haralduhlig din functia de editor al @JPolEcon, doar adauga-ti numele la link-ul de mai jos.Dupa cum a spus si @jhaushofer, "el are dreptul la exprimare, iar noi avem dreptul de a spune ca nu se exprima in numele nostru si ca nu dorim ca el sa se exprime in numele JPE-ului."Paul Krguman a adaugat ulterior, pe contul sau de Twitter, "libertatea de exprimare iti da dreptul sa spui ce doresti. Ea nu inseamna insa ca opinia pe care o exprimi nu are vreun impact asupra evaluarii dreptului tau de a scrie pentru un jurnal de varf, in special atunci cand aceasta ridica indoieli despre obiectivitatea ta."Max Auffhammer"Solicit demisia lui Harald Uhlig (@haralduhlig) din functia de editor al Jurnalului de Economie Politica. Daca doresti sa iti adaugi numele acestui apel, acesta este postat la forms.gle/..... si va fi expediat pana la sfarsitul zilei 6/10 (maine)."Abdoulaye Ndiaye"Nu pot doar sa stau si sa vad asa ceva... Cata condescendenta, @haralduhlig. Problema nu sta in faptul ca ti-ai exprimat opiniile, ci in atacurile tale josnice, lipsite de respect si infantilizante.Dragi colegi seniori, trebuie sa actionati."Grupul universitarilor care l-au criticat pe Uhlig ii include si pe profesorul Scott Imberman al Universitatii din Michigan si pe Jennifer Doleac, profesor de economie la Universitatea A&M din Texas.Rob Gillezeau, economist al Universitatii din Victoria, a scris: "Nu ar trebui sa li se permita rasistilor sa controleze accesul in profesia noastra."Uhlig spusese: "Uitati: inteleg ca unii dintre voi inca doresc sa iasa si sa protesteze cat sunt inca tineri si responsabilitatile nu conteaza, cerand #defundpolice si tot felul de alte lucruri. Distrati-va!Exprimati-va! Doar nu stricati nimic si intoarceti-va acasa pana la ora 20:00."El a adaugat ulterior: "Aparent, tweet-urile mele din ultimele zile si o veche postare de pe blog au iritat multi oameni. Intentia mea nu era sa provoc aceasta reactie, iar pentru asta imi cer scuze. Mi-am ales cuvintele si comparatiile cu intelepciune? Nu, si imi cer scuze din nou. Vreau de asemenea sa clarific ca acestea sunt doar opiniile mele, nu pozitii oficiale ale JPE-ului si cu siguranta nu ale @UChicago sau ale departamentului meu.""Am spus ce am spus nu datorita expertizei mele profesionale, ci fiindca acestea sunt chestiuni dificile dar importante despre care ar trebui sa vorbim toti."Text original: New York Times columnist Paul Krugman and professors across US seek economist's removal from top job at academic journal after he criticized calls to defund police and 'trivialized' Black Lives Matter's campaignTraducerea a fost realizata pentru Marginalia de Dragos Mihai Nutu, student la Universitatea din Oradea.Articol publicat si pe marginaliaetc.ro