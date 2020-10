Rusia i-a acordat lui Edward Snowden dreptul de rezidenta permanenta

Snowden a fugit din Statele Unite si a primit azil in Rusia dupa ce a publicat fara autorizatie dosare secrete care au scos la iveala operatiuni interne si internationale de supraveghere pe scara mare ale Agentiei de Securitate Nationala a SUA (National Security Agency, NSA).Kucerena a precizat ca clientul sau nu ia in considerare deocamdata si solicitarea cetateniei ruse.Presedintele american Donald Trump a afirmat in august ca l-ar putea gratia pe Snowden.