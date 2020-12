Efectele calatoriilor de "Ziua Recunostintei". SUA raporteaza peste 225.000 de noi cazuri de coronavirus, un nou record

Tara a deplans in acelasi interval mai mult de 2.500 de decese legate de COVID-19, potrivit bilantului anuntat la ora locala 20.30.SUA se confrunta de mai multe saptamani cu o recrudescenta spectaculoasa a pandemiei. Pragul de 200.000 de noi contaminari in 24 de ore a fost depasit deja de trei ori in ultima luna, cu un varf la peste 210.00 intre miercuri si joi.Autoritatile sanitare se asteptau la aceasta explozie dupa ce numerosi americani au calatorit cu ocazia Thanksgiving (Ziua Recunostintei) saptamana trecuta, in pofida apelurilor de a ramane acasa.De doua saptamani, Statele Unite depasesc regulat pragul de 2.000 de decese zilnice, ca in primavara, in punctul de maxim al primului val al pandemiei, care in realitate nu s-a diminuat in tara.Numarul persoanelor spitalizate din cauza COVID-19 creste si el continuu, in special in cele mai populate patru state (California, Florida, New York si Texas), potrivit Covid Tracking Project.Tara cea mai lovita de pandemie in cifre absolute, SUA inregistreaza in total peste 14,3 milioane de cazuri si 278.000 de morti.