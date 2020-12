Seful de cabinet al lui Joe Biden, dupa atacul cibernetic de amploare impotriva Statelor Unite: Reactia va merge dincolo de sanctiuni

Klain a spus ca Biden pregateste masuri de reactie impotriva hackerilor rusi suspectati ca au accesat zeci de agentii guvernamentale americane si au expus securitatea a mii de companii americane."Nu este vorba doar despre sanctiuni. Sunt pasi si lucruri pe care le putem face pentru a reduce capacitatea actorilor straini de a se angaja in astfel de atacuri", a afirmat Klain la emisiunea "Face the Nation" de la CBC.Optiunile analizate de administratia Biden pentru a pedepsi Moscova pentru rolul avut in acest atac includ penalitati financiare si atacuri cibernetice de retorsiune impotriva infrastructurii ruse, au declarat persoane apropiate situatiei.Kremlinul nega ca ar fi avut vreun rol in atacul cibernetic.Biden, care va deveni presedinte pe 20 ianuarie, va beneficia probabil de un sprijin bipartizan pentru o reactie puternica la campania de spionaj cibernetic, au indicat, duminica, doi senatori.Senatorul republican Mitt Romney a afirmat la emisiunea "Meet the Press", de la NBC, ca accesarea datelor "este extrem de daunatoare" si necesita un raspuns."Este ceva de care trebuie sa ne ocupam cat mai curand posibil", a spus Romney.Senatorul Mark Warner, cel mai influent democrat din comisia pentru informatii din Senat, a declarat la ABC sa atacul cibernetic ar putea fi inca in derulare si ca oficialii trebuie inca sa ii stabileasca anvergura.Directorul general al companiei FireEye, Kevin Mandia, care a descoperit atacul, a declarat pentru CBC ca, potrivit estimarilor sale, "numai 50 de organizasii sau companii au fost cu adevarat afectate" de atac.Klain a adaugat ca exista inca multe necunoscute.