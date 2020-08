El Marro, liderul cartelului Santa Rosa de Lima, a fost capturat de armata mexicana

Cunoscut ca "El Marro", Yepez a fost capturat duminica dimineata, potrivit guvernului federal si autoritatilor din statul Guanajuato. Alaturi de Yepez, au fost capturati inca cinci oameni. O femeie, om de afaceri din zona, care fusese rapita, a fost salvata in timpul operatiunii armatei.Potrivit ministrului Alfonzo Durazo, Jose Antonio Yepez va fi dus la penitenciarul de maxima siguranta Altiplano, in care a fost incarcerat si Joaquin "El Chapo" Guzman inainte de a evada, in 2015.Yepez, liderul cartelului Santa Rosa de Lima, a fost implicat intr-o lupta sangeroasa cu cartelul Jalisco New Generation, pentru control in Guanajuato.Prinderea lui "El Marro" ii aduce un punct pozitiv presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, care a promis atunci cand si-a inceput mandatul, in 2018, ca sub conducerea sa rata criminalitatii va scadea. Pana acum insa, rata criminalitatii a crescut in mandatul lui Lopez Obrador.In iunie, Jose "El Marro" Yepez ameninta si pe inamicii sai, prin intermediul unor mesaje video extrem de neobisnuite, inclusiv unul in care putea fi vazut cum isi retinea lacrimile dupa arestarea mamei sale. Yepez a fost ca un ghimpe in coasta pentru guvernul presedintelui Andres Lopez Obrador din cauza furturilor de petrol ale bandei sale de la compania petroliera de stat Pemex.