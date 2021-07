Unul dintre elefantii ratacitori ai Chinei a ajuns acasa. Ceilalti isi continua calatoria spectaculoasa

Elefantul care s-a desprins de turma a calatorit singur 190 de kilometri, dar a devenit o problema cand a inceput sa se apropie de zonele populate, astfel ca a fost capturat si transportat in rezervatie, potrivit CNN Celelalte 14 animale isi continua calatoria , fiind monitorizate in permanenta de zeci de drone si de sute de echipaje de interventie.Calatoria spectaculoasa a intrat in atentia publica in urma cu o luna, cand milioane de oameni au urmarit imaginile surprinse de drone. Anumiti experti considera ca aceasta calatorie reprezinta incercarea elefantilor de a gasi un mediu mai bun.Cu toate ca elefantii asiatici sunt o specie protejata in China , aproape 40% din habitatul lor din sudul Yunnanului a fost distrus din cauza dezvoltarii economice. Mai exact, plantatiile de arbori de cauciuc si de ceai au inlocuit padurile, iar caile ferate, autostrazile si hidrocentralele au luat locul rutelor de migratie.Autoritatile din Yunnan au platit despagubiri de peste 26 de milioane de dolari din aceasta cauza in intervalul 2014-2020.Elefantii au fost nevoiti sa plece in cautarea unor locuri prielnice, astfel ca au existat si accidente atunci cand s-au apropiat de zonele populate. 41 de persoane au fost calcate in picioare de ei in intervalul 2013-2019, pe cand alte 32 au fost ranite.