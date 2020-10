Kaavan, elefantul singuratic care a impresionat o lume intreaga, va fi transferat in Cambodgia, dupa 30 de ani petrecuti in lanturi

AT LAST!



The 'World's Loneliest Elephant', who spent 30 years in chains, is moving to a sanctuary. After a lengthy court battle Kaavan is moving to Cambodia Wildlife Sanctuary where he will be cared for & be among other #Elephants to socialise with. 🐘 💕 https://t.co/h21DvtOaFs - PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) October 10, 2020

Kaavan urmeaza sa fie mutat in sanctuarul cambodgian pana la sfarsitul lunii viitoare.Aranjamentele de calatorie includ punerea la dispozitie a unei aeronave adecvate, in contextul in care cusca de transport a acestuia, in curs de construire, cantareste peste 5 tone si are o inaltime de 3 metri, a precizat Four Paws, aflata la originea transferului.Veterinarii de la Four Paws au evaluat sanatatea fizica si emotionala a lui Kaavan pentru a vedea daca acesta este apt pentru o calatorie cu avionul si suficient de stabil pentru o viata noua alaturi de alti elefanti.In iulie, autoritatile pakistaneze anuntasera ca elefantul va fi mutat intr-un sanctuar.Kaavan traise in conditii extrem de precare, adesea in lanturi, intr-o mica incinta a gradinii zoologice Marghazar din Islamabad timp de peste trei decenii. Elefantul asiatic avea 1 an cand a sosit din Sri Lanka in 1985.Situatia lui Kaavan a atras atentia comunitatii internationale, una dintre vedetele impresionate de soarta sa fiind cantareata si activista pentru drepturile animalelor Cher. O petitie online pentru eliberarea elefantului a adunat peste 200.000 de semnaturi in 2016.Sanctuarul cambodgian a fost ales deoarece gazduieste peste 80 de elefanti si beneficiaza de serviciile unor specialisti in cresterea pachidermelor.