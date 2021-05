Elevii din Rusia, instruiti cu tehnici de autoaparare ca urmare a atacului armat de la o scoala din Kazan VIDEO

In imaginile relatate de presa locala ruseasca se vede cum elevii isi ridica scaunele pentru a se apara de un eventual intrus care vrea sa le faca rau.Actiunea vine dupa ce noua copii si un profesor au murit in urma unui atac cu focuri de arma intr-o scoala din orasul Kazan din centrul Rusiei, care a avut loc pe 11 mai. Totodata, peste 20 oameni au fost raniti, iar copii sunt internati in spital in stare grava.Ulterior, politia rusa a facut publice imagini cu Ilinaza Galyaviev, tanarul de 19 ani care a comis atacul armat. El a fost retinut la scurt timp dupa comiterea crimei."M-am crezut Dumnezeu. Pur si simplu am consientizat asta, iar vara in mine s-a trezit un monstru si am inceput sa-i urasc pe toti. Eu mereu i-am urat pe toti. Nu incercati sa-mi asociati vreo prostie psihologica. Nimeni nu mi-a zis, singur am constientizat, acum doua luni, ca sunt Dumnezeu. Initial i-am spus mamei despre acest lucru. Eu mama nu am, ea nu-mi este mama. Nu am parinti, va urasc pe toti. Nu am mama, am renuntat la toti. Femeia care m-a nascut nu-mi este mama", le-a spus adolescentul anchetatorilor, potrivit adevarul.ro.Presa rusa scrie ca adolescentul a absolvit acum patru ani scoala in care a comis atacul armat. In luna aprilie, acesta a fost exmatriculat din colegiu, dupa ce nu a mai fost la ore din ianuarie 2021.