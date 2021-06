Decizie soc in Italia: Asasinul judecatorului antimafia Giovanni Falcone a fost eliberat pentru buna purtare

"Un pumn in stomac"

Eliberarea anticipata a lui Giovanni Brusca luni a cauzat un soc in Italia, marti, iar vestea se afla pe prima pagina a tuturor ziarelor.Giovanni Brusca, in varsta de 64 de ani, a fost eliberat luni pentru buna purtare in Inchisoarea Rebibbia din Roma, dupa ce a ispasit 25 de ani de detentie, o perioada in care a acceptat sa colaboreze cu autoritatile.El ramane insa in libertate supravegheata timp de patru ani."Eliberarea lui Brusca, cel mai crud boss", titreaza cotidianul La Republicca."Unanim este o veste care imi face rau, dar asta este legea, o lege vruta de catre fratele meu si care trebuie respectata", reactioneaza sora judecatorului Falcone, Maria, citata de ziar.Giovanni Brusca este cel care a actionat, in 1992, telecomanda care a detonat bomba de sub masina judecatorului, in apropiere de Palermo, care i-a ucis pe Giovanni Falcone, pe sotia sa si trei garzi de corp.Vaduva uneia dintre garzi, Tina Montinaro, se declara indignata."Dupa 29 de ani nu stim inca adevarul (...). Omul care mi-a distrus familia este liber", denunta ea.Brusca, unul dintre cei mai aproiati colaboratori ai lui Toto Riina, capul mafiei siciliene Cosa Nostra, a fost arestat la 20 mai 1996.Dupa arestarea sa, el a acceptat sa colaboreze cu justitia si sa depuna marturie in numeroase procese.Giovanni Brusca este cel care l-a rapit in 1983 pe micul Giuseppe Di Matteo, fiul in varsta de 11 ani al unui turnator, l-a strangulat si al carui cadavru a fost dizolvat in acid - o razbunare pe tatal sau, care a acceptat sa colaboreze cu justitia.Giovanni Brusca a recunoscut ca a participat la peste 100 de asasinate, scrie Reuters."El a colaborat cu justitia numai pentru a profita. Nu a fost o alegere personala intima", denunta, la Corriere della Sera, vaduva unui politist ucis in atentatul in care a fost ucis Falcone, Rosaria Costa."Indiferent ce putem crede despre atrocitatile pe care le-acomis la acea vreme, el a colaborat (...). Sa nu uitam ca a furnizat informatii despre atentate atat in Sicilia, cat si in restulItaliei", declara Reuters procurorul national antimafia Federico Cafiero De Raho."Este evident ca judecatorii au considerat ca este vorba despre o pedeapsa cu inchisoarea adecvata", a adaugat el, in pofida criticilor unei parti a clasei politice italiene.Eliberarea lui Brusca este criticata de numerosi lideri politici, atait de dreapta, cat si de stanga.Liderul Partidului Democrat (PD, centru-stanga) Enrico Letta a catalogat drept "un pumn in stomac (care te) lasa mut. Ne intrebam cu este posibil"."O persoana care a comis aceste fapte, care a dizolvat un copil in acid, care l-a ucis pe Falcone, este in opinia mea o bestie salbatica si nu poate iesi din inchisoare", declara liderul Ligii (extrema dreapta) Matteo Salvini.