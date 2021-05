Prabusirea unui elicopter a fost filmata. Aparatul de zbor era folosit la stingerea unui incendiu, in China VIDEO

Accidentul ar fi avut loc in regiunea Dali din provincia chineza Yunnan, in sud-vestul tarii. Elicopterul s-a prabusit in lacul Erhaim, informeaza defenseromania.ro Potrivit revistei olandeze specializata pe aviatie, Scramble Magazine, elicopterul de tip Z-8 se afla intr-o misiune de stingere a incendiilor.Momentul a fost filmat si se poate vedea cum aparatul de zbor se alfa deasupra lacului si incepe brusc sa se invarta. La un moment dat, pilotii pierd controlul si elicopterul se prabuseste, in timp ce este cuprins de flacari.Sursa citata precizeaza ca accidentul a avut loc ieri, 10 mai, iar aparatul de zbor apartinea politiei militare, departamentul forestier, din cadrul Armatei de Eliberare a Poporului.Se pare ca in momentul accidentului in elicopter se aflau 4 membri ai echipajului. Guvernul de la Beijing a confirmat accidentul. Imediat dupa impact, peste 16 ambarcatiuni de salvare si sute de persoane au depus eforturi pentru a salva persoanele aflate in aparatul de zbor. Doua persoane au decedat in urma accidentului, potrivit sursei citate.Elicopterul participa la misiuni de stingere a incendiilor, dupa ce paduri si pasuni intregi au luat foc in sud-vestul Chinei. La operatiuni autoritatile au mobilizat peste 2.500 de persoane.China are operationale zece elicoptere Z-8.