Elicopterul care il transporta pe presedintele Columbiei, sub o ploaie de gloante. In regiune opereaza grupuri criminale implicate in traficul de droguri VIDEO

Incidentul a avut loc in timp ce elicopterul presedintelui zbura prin regiunea Catatumbo spre orasul Cucuta, capitala provinciei Norte de Santander, a precizat Duque.''Ceea ce este clar este ca este vorba de un atac las, in care se pot vedea gauri de gloante in aeronava prezidentiala'', a spus Duque.In afara de Duque, elicopterul transporta si alti oficiali, printre care ministrul apararii, Diego Molano, ministrul de interne, Daniel Palacios, si guvernatorul provinciei Norte de Santander, Silvano Serrano.Nimeni nu a fost ranit in incident, a declarat un purtator de cuvant al presedintiei.Personalul de securitate a primit instructiuni clare pentru a-i gasi pe cei care se afla in spatele atacului asupra elicopterului, a adaugat presedintele.In tensionata regiune Catatumbo, situata la granita cu Venezuela , se afla plantatii extinse de coca, principalul ingredient al cocainei. Aici opereaza gherile din Armata de Eliberare Nationala (ELN), fosti luptatori FARC care resping acordul de pace incheiat in 2016 cu guvernul, precum si grupuri criminale armate implicate in traficul de droguri.Luna aceasta, o masina capcana a fost detonata la o baza militara folosita de Brigada 30 a armatei din Cucuta, ranind soldati columbieni si consilieri militari americani.In timp ce Molano a declarat ca atacul ar fi putut fi comis de ELN, gruparea rebela a negat ca ar fi avut vreun rol in acest atentat.