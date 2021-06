68 de ani de la incoronarea reginei Marii Britanii: detalii inedite de la fastuoasa ceremonie

Prilej sa reamintim cateva detalii inedite ale acelui eveniment major, care a avut-o in centru pe Elizabeth Alexander Mary, regina a Marii Britani si a altor 15 teritorii.1. Westminster Abbey a fost "gazda" fiecarei incoronari din Regat din 1066 incoace. Pana atunci, se foloseau manastirile din Oxford, Bath sau Canterbury.2. La Westminster, Elisabeta a doua a vazut cum este incoronat si tatal ei, Regele George al VI-lea. Se intampla in 1937, pe cand ea avea doar 11 ani.3. In 1952, regina Elisabeta a doua era in Kenya cand a primit vestea decesului tatalui ei, deces survenit la inceputul anului. Dupa perioada de doliu obligatorie, regina a fost incoronata pe 2 iunie 1953.4. Regina si sotul ei, Ducele de Edinburgh, au ajuns de la Palatul Buckingham la Westminster Abbey intr-o caleasca aurita, celebra Gold State Coach, caleasca trasa de opt cai gri. Numele lor era Cunningham, Tovey, Noah, Tedder, Eisenhower, Snow White, Tipperary si McCreery.5. Rochia purtata de Elisabeta a doua a fost creata de designerul Norman Hartnell si a fost conceputa din satin alb si avand cusute emblemele Regatului Unit si ale Commonwealth. Regina a mai purtat apoi acea rochie si in alte sase ocazii, inclusiv la inaugurarea Parlamentului Australiei si Noii Zeelande, in 1954.6. Toti valetii, menajerele, bucatarii si gradinarii de la Buckingham Palace s-au strans la Marea Sala a palatului pentru a asista la plecarea reginei spre Westminster.7. In drumul sau spre Incoronare, Majestatea Sa a purtat diadema de stat George IV. Fabricata in 1820, diadema era incrustata cu pietre reprezentand trandafiri, trifoi si ciulini (simbolurile Angliei, Irlandei si Scotiei), dar si 1.333 de diamante si 169 de perle. La intoarcerea spre Buckingham Palace, ea a purtat o roba purpurie, special creata pentru ea.8. Serviciul de incoronare s-a impartit in sase parti: recunoasterea, juramantul, ungerea, investirea (care include incoronarea), inscaunarea si omagiul. Toata aceasta ceremonie a durat trei ore.9. Printul Charles a fost primul copil care a asistat la incoronarea mamei sale. Printesa Anna nu a fost la ceremonie, intrucat era prea mica.10. Au participat 8251 de invitati. 129 de natiuni si teritorii au fost reprezentate. 27 de milioane de britanici au urmarit ceremonia la BBC, alte 11 milioane au ascultat-o la radio.Citeste si: Cea mai emotionanta revenire: a invins cancerul si a jucat un meci epuizant VIDEO