Ellen Page, cunoscuta pentru rolurile din "Juno", "X-Men" si din "The Umbrella Academy", este transgen. Starul a anuntat noul sau nume

"Salut, prieteni, vreau sa va impartasesc faptul ca sunt trans, iar pronumele sunt el/ei si numele meu este Elliot. Sunt norocos sa scriu asta. Sa fiu aici. Ca am ajuns in acest loc in viata mea", a scris actorul pe conturile de Instagram, Twitter si Facebook "Iubesc faptul ca sunt trans. Si iubesc ca sunt queer. (...) Simt o recunostinta coplesitoare pentru oamenii incredibili care m-au sustinut de-a lungul acestei calatorii. Nu pot incepe sa exprim cat de remarcabil se simte sa iubesc in cele din urma cine sunt suficient pentru a-mi urmari sinele autentic. Am fost inspirat la nesfarsit de atat de multi in comunitatea trans. Va multumim pentru curajul, generozitatea si munca continua pentru a face din aceasta lume un loc mai incluziv si mai plin de compasiune. Voi oferi orice sprijin pot si voi continua sa ma straduiesc pentru o societate mai iubitoare si egala", a adaugat Elliot Page, in varsta de 33 de ani.In prezent, el interpreteaza rolul feminin Vanya in "The Umbrella Academy" pe Netflix.