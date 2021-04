Previziuni sumbre de la Elon Musk: "O gramada de oameni vor muri in prima misiune spre Marte" VIDEO

"S-ar putea sa moara, va fi inconfortabila si probabil nu vor avea mancare buna", i-a spus Musk lui Peter Diamandis, citat de The New York Post "Cinstit, o gramada de oameni s-ar putea sa moara la inceput", a spus el, precizand, pe de alta parte, ca va fi si "o aventura glorioasa si o experienta uluitoare".Acesta a descris misiunea drept "o calatorie epuizanta si periculoasa din care s-ar putea sa nu te intorci viu".Compania spatiala a lui Musk a lansat peste 100 de rachete in ultimul deceniu, in incercarea de a duce turisti pe Luna si pe Marte. Unele prototipuri fara echipaj au sfarsit in flacari.La inceputul lunii martie, un prototip SN10 a explodat pe platforma de aterizare, la opt minute dupa ce a atins solul. SpaceX a catalogat insa testul de zbor la mare altitudine efectuat drept un succes, considerand ca aterizarea a fost rezonabila. Musk intentioneaza sa-l propulseze pe miliardarul japonez Yusaku Maezawa in jurul Lunii, cu Starship, in 2023. Miliardarul va calatori in spatiu alaturi de alte opt persoane, iar el se afla in cautare de parteneri pentru care deja a platit locurile.