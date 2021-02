Emiratele Arabe Unite a devenit a cincea tara din lume care a plasat o sonda spatiala pe orbita planetei Marte

Evenimentul are o incarcatura simbolica speciala si pentru ca in acest an se implinesc 50 de ani de la infiintarea acestei uniuni statale. Echipa din centrul de control al misiunii a izbucnit in ropote de aplauze cand a primit confirmarea ca sonda s-a plasat pe orbita stabilita."Ii felicit pe conducatorii si pe oamenii din EAU. Va felicit. Ceea ce ati reusit va onoreaza pe voi si tara voastra", a declarat printul mostenitor Mohammed bin Zayed. "Astazi a inceput o noua etapa a istoriei stiintifice arabe", a declarat intr-un mesaj pe Twitter si conducatorul Dubaiului, Mohammed bin Rashid.Emiratele Arabe Unite au devenit astfel cea de-a 5-a tara de pe glob care a reusit sa ajunga la Planeta Rosie si sa plaseze o sonda pe orbita, dupa SUA, Rusia India si UE. Emiratele au lansat un ambitios program spatial care isi propune inclusiv construirea unei colonii umane pe Marte pana in anul 2117."Este povestea transformarii unei intregi natiuni", a declarat si Sarah al-Amiri, ministrul de stat pentru tehnologii avansate al EAU si presedintele Agentiei spatiale a EAU. "Aceasta misiune e despre urmatorii 50 de ani", a adaugat ea, reamintind ca prima sonda a fost plasata pe orbita lui Marte in anul 1971 (sonda americana Mariner-9), anul formarii acestei uniuni statale"Urmatorii 50 de ani dispun deja de o baza solida, ancorata adanc in stiinta, tehnologie, inovatie si creativitate", a mai sustinut ea. Sonda Al-Amal urmeaza sa ramana 2 ani pe orbita, adunand date despre atmosfera si clima Planetei Rosii care vor fi impartasite cu comunitatea stiintifica internationala.