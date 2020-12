Emiratele Arabe Unite au aprobat vaccinul anti-COVID Sinopharm, produs de chinezi

Ministerul Sanatatii "a anuntat inregistrarea oficiala" a vaccinului, a informat agentia de presa WAM, fara a oferi alte detalii.Acest vaccin a facut obiectul studiilor de faza III, ultima inainte de omologare, in Emiratele Arabe Unite din luna iulie si a fost aprobat pentru utilizare de urgenta de catre personalul medical in luna septembrie.Anuntul de miercuri "reprezinta un important vot de incredere din partea autoritatilor din domeniul sanatatii din Emirate in ceea ce priveste siguranta si eficacitatea vaccinului", a mentionat WAM, adaugand ca responsabilii sanitari au examinat rezultatele preliminare ale studiilor de faza III, care au dovedit o eficienta de 86%."Rezultatele arata, de asemenea, ca vaccinul are o rata de seroconversie (trecerea de la seronegativ la seropozitiv, n.ed.) de 99% pentru anticorpi neutralizanti si o eficacitate de 100% in ceea ce priveste prevenirea cazurilor severe si moderate de boala", a adaugat agentia de presa.Doua vaccinuri au fost supuse in acest stadiu unui studiu de faza III in Emiratele Arabe Unite, cel dezvoltat de Sinopharm si cel rusesc, Sputnik V.Emirul Dubaiului, seicul Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, a declarat in noiembrie ca a fost inoculat cu un vaccin experimental, fara a preciza despre care este vorba.Citeste si: Primul vaccin anti-COVID-19 cu rezultate validate de o revista stiintifica