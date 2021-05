Tara care administreaza a treia doza de vaccin. Cat din populatia eligibila s-a vaccinat deja cu primele doua doze

Aproape trei sferturi din populatie, imunizata

Vor avea prioritate pentru aceasta doza de consolidare persoanele varstnice si cele cu boli cronice. A treia doza a fost deja inoculata unor persoane care dupa primele doua doze nu au dezvoltat suficienti anticorpi.Desi EAU si-a vaccinat pana in prezent 73,88% din populatia eligibila, adica persoanele in varsta de peste 16 ani, marti a inregistrat 1.270 de noi cazuri de COVID-19, dar numai patru noi decese, la o populatie de circa 9,7 milioane de locuitori. Aceasta tara a inceput campania de vaccinare in decembrie , inregistrand insa de la inceputul lui 2021 o crestere semnificativa a imbolnavirilor, cu pana la 4.000 de cazuri de COVID-19 zilnice, numar care de atunci a scazut treptat.Vaccinul Sinopharm, realizat pe baza de adenovirus, a avut in studiile clinice o eficacitate de 79% pentru prevenirea cazurilor grave de COVID-19, o evaluare separata facuta in EAU aratand o eficacitate de 86% pentru cazurile de acelasi fel. Pe langa acest vaccin, EAU a administrat de la inceputul campaniei de vaccinare si serurile Pfizer-Biontech si AstraZeneca, insa vaccinul Sinopharm este predominant.