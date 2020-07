Emirul Kuwaitului a plecat in SUA "pentru a-si continua tratamentul dupa operatia chirurgicala reusita"

Seicul Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, aflat la putere din 2006, a fost internat sambata in spital si o parte din prerogativele sale i-au fost transferate "temporar" printului mostenitor, seicul Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.Emirul "a parasit tara in zori pentru a merge in Statele Unite in scopul de a-si completa tratamentul medical", a indicat cabinetul sau, citat de agentia oficiala de presa KUNA. Mai devreme, anturajul sau anuntase ca, "in conformitate cu recomandarea echipei sale medicale si pentru a-si continua tratamentul dupa operatia chirugicala reusita", emirul urma sa plece in SUA.Seicul Sabah a fost supus deja mai multor examinari medicale in Statele Unite in septembrie 2019.In 2002, a suferit o apendicectomie si in februarie 2000 i s-a montat un stimulator cardiac. In 2007, el a operat la caile urinare in SUA.Considerat ca o voce concilianta intr-o zona zguduita de tulburari politice, seicul Sabah este un mare aliat al SUA si al Arabiei Saudite, pastrand insa bune relatii si cu adversarul celor doua, Iranul.El a incercat, de altfel, o mediere in diferendul in care se opun din 2017 Qatarul, pe de o parte, si Arabia Saudita , Emiratele Arabe Unite, Bahrainul si Egiptul, pe de alta parte.Spitalizarea sa a precedat-o pe cea de luni a regelui Salman al Arabiei Saudite, 84 de ani, suferind de o inflamatie la vezica biliara.Omanul, vecin al Arabiei Saudite, si-a pierdut in ianuarie conducatorul, sultanul Qaboos, decedat la 79 de ani dupa 50 de ani de domnie.