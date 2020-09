A murit Emirul Kuweitului, seicul Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Avea 91 de ani

In luna iulie, seicul Sabah a fost dus in SUA pentru tratament medical, in urma unei interventii chirurgicale in Kuweit. Insa motivul operatiei nu a fost dezvaluit, potrivit BBC, citat de Digi24 El a condus statul arab din Golf, bogat in petrol din 2006 si a supravegheat politica externa de mai bine de 50 de ani.Sabah a fost supranumit "decanul diplomatiei arabe" pentru eforturile sale de a restabili relatiile cu statele care au sprijinit Irakul in timpul razboiului din Golf din 1990-1991, cand Kuweitul a fost invadat de fortele irakiene.De asemenea, emirul a actionat adesea ca un mediator in disputele regionale, inclusiv in disputa diplomatica aflata in desfasurare intre Arabia Saudita , aliatii sai si Qatar.Mai mult, Kuweitul nu a intervenit in razboiul civil din Siria , gazduind in schimb mai multe conferinte ale donatorilor pentru ajutor umanitar.Seicul Sabah a devenit emir al Kuweitului in ianuarie 2006. El fusese prim-ministru sub emirul Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah si de cativa ani era considerat conducatorul de facto al emiratului.Anterior, a fost ministru de externe din 1963 pana in 1991 si din 1992 pana in 2003.Kuweitul - care are o populatie de 4,8 milioane de locuitori, inclusiv 3,4 milioane de straini - are a sasea cea mai mare rezerva de petrol din lume si este un aliat major al SUA. Emiratul a fost condus de familia Sabah in ultimii 260 de ani.