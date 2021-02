Sotia celebrului 'El Chapo' a fost arestata in Statele Unite. Cine este tanara careia traficantul de droguri putea sa-i fie tata

Aispuro are dubla cetatenie

Sotia l-ar fi ajutat pe El Chapo sa scape din inchisoare

Ea este acuzata ca a conspirat pentru a ajuta la distribuirea de cocaina, metamfetamina, heroina si marijuana pe teritoriul Statelor Unite.Coronel Aispuro a fost preluata in custodia Dulles International Airport (Virginia), a fost precizat intr-un comunicat al Departamentului de Justitie.Ea este cetatean mexican si american si, aparent, l-a ajutat pe Guzman sa scape dintr-o inchisoare de maxima siguranta din Mexic , in 2015. Dupa ce el a fost prins, ea ar fi pus la cale o alta evadare din aceeasi unitate, doi ani mai tarziu, au spus autoritatile.Guzman, in varsta de 63 de ani, a fost condamnat in 2019 la inchisoare pe viata, plus 30 de ani, pentru zece capete de acuzare, inclusiv distribuire de tone de cocaina in Statele Unite.In documentele dezvaluite luni, autoritatile au spus ca tatal ei a fost membru al cartelului Sinaloa, organizatie condusa de Guzman timp de aproximativ trei decenii inainte ca el sa fie extradat SUA in 2017.Coronel Aispuro si Guzman s-au intalnit in 2007 si s-au casatorit cand ea era inca adolescenta, arata documentele, potrivit carora femeia cunostea transporturile masive de droguri ale cartelului si "intelegea ca veniturile din droguri pe care le controla derivau din aceste livrari".Documentele citeaza pe surse peste 100 de actuali si fosti membri ai cartelului Sinaloa, precum si interceptari.Se pare ca femeia a transmis pentru Guzman si mesaje legate de cartel, in perioada cand el se afla in inchisoare in Mexic, astfel ca este acuzata ca a fost mesager intre sotul ei si asociatii cartelului.Potrivit unui martor cooperant, fost membru al cartelului, Coronel Aispuro a ajutat la organizarea constructiei unui tunel sub inchisoarea Altiplano, care avea ventilatie, trepte si o motocicleta pe sine. Fostul membru al cartelului a participat de asemenea la complotul care a fost dus la capat cu succes, pe 11 iulie 2015.Dupa ce Guzman a fost prins sase luni mai tarziu si trimis inapoi la Altiplano, Coronel Aispuro l-ar fi platit cu 1 milion de dolari pe fostul membru al cartelului sa ajute la organizarea unei alte evadari.Cand Guzman a fost mutat la o alta inchisoare , ea i-ar fi spus ca a mituit cu 2 milioane de dolari un oficial mexican din sistemul penitenciar pentru a-l transfera inapoi la Altiplano.Un avocat al lui Coronel Aispuro, Jeffrey Lichtman, a confirmat ca o reprezinta, insa nu a comentat cu privire la acuzatii.