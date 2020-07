Emmanuel Macron il sustine in continuare pe noul ministru de interne francez, chiar daca acesta este acuzat de viol

Ministrul de interne neaga faptul ca in 2009 ar fi abuzat-o sexual pe Sophie Patterson-Spatz. Femeia sustine ca a intamplarea a avut loc cand aceasta era manager de proiect in departamentul de afaceri juridice al partidului UMP de centru-dreapta, informeaza BBC La momentul respectiv, Darmanin era consilier local in regiunea nordica a Frantei. Patterson-Spatz a declarat ca s-a simtit presata de Darmanin sa intretina relatii sexuale cu el dupa ce i-a cerut ajutorul pentru ridicarea unei sentinte suspendate pentru santaj.O ancheta preliminara a fost inceputa in 2017, cand Patterson-Spatz a inaintat acuzatiile, insa aceasta a fost oprita dupa ce procurorii au spus ca nu pot stabili o "absenta de consimtamantului".Sustinatori ai feminismului si membri ai guvernului deopotriva au fost deranjati de situatie si au adresat critici ministrului de interne.