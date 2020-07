Emmanuel Macron le cere francezilor ca de la 1 august sa poarte masca in toate locurile publice inchise

"Doresc ca masca sa fie obligatorie in toate locurile publice inchise", a spus liderul de la Elysee intr-un interviu televizat, mentionand data de 1 august pentru implementarea acestei masuri, a scrie AFP preluat de Digi 24 "Avem semne" ca in Franta contagierea "reporneste totusi putin", a avertizat el despre epidemia care a ucis in aceasta tara peste 30.000 de persoane. Responsabilii sanitari avertizeaza cu privire la relaxarea masurilor preventive.Presedintele francez a amintit ca masca este deja obligatorie in transporturile publice in Franta, dar acest lucru va trebui "organizat" si in locurile publice inchise."Trebuie sa prevenim si sa ne pregatim" pentru o revenire a epidemiei, a indicat Macron in interviul acordat cu ocazia Zilei Nationale a Frantei.Pentru o asemenea situatie, "suntem pregatiti, avem securizate atat stocurile cat si aprovizionarile si avem o organizare cat mai aproape de teren, ceea ce ne va permite sa facem fata unei recrudescente, daca ea va veni", a asigurat el.Intrebat daca Franta va beneficia cu prioritate de un eventual vaccin descoperit de grupul farmaceutic francez Sanofi, Macron a raspuns ca Franta va fi printre primele tari care vor primi un asemenea vaccin, dar nu va cere o prioritate absoluta, considerand "absurd" un eventual "nationalism sanitar".