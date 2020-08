Epidemia de coronavirus, pe o panta descendenta in SUA

Dupa varfuri de peste 70.000 de noi cazuri pe zi in iulie, SUA au inregistrat joi 43.000 de infectari. Spitalizarile s-au redus cu o treime comparativ cu perioada critica, potrivit Covid Tracking Project, iar numarul mortilor, stabilizat la o mie pe zi de la sfarsitul lunii iulie, ar urma in mod normal sa inceapa sa scada."Sper ca saptamana viitoare vom incepe sa vedem o reducere" a mortalitatii, a declarat joi directorul Centrului de prevenire si de lupta impotriva bolilor (CDC), Robert Redfield, intr-o discutie online cu revista medicala Jama.SUA nu au depasit totusi perioada grea. Rata de incidenta (numarul de cazuri raportat la populatie) ramane tripla fata de cele din Franta sau Mexic , de exemplu. Iar media din SUA ascunde disparitati regionale enorme."S-a inceput o inversare a tendintei in ceea ce eu numesc epidemia din Sud", a spus Robert Redfield. "Insa exista semnale ingrijoratoare", a adaugat el, evidentiind regiunea centrala Midwest, unde cifrele stagneaza, in loc sa scada."Midwest-ul este blocat in acest moment", a avertizat Robert Redfield."Nu suntem condamnati la un al treilea val in centru", a adaugat insa el.Teama autoritatilor sanitare este o repetare a scenariului catastrofal din primavara: presate de presedintele Donald Trump , numeroase state din sud si din vest, care nu fusesera decat putin afectate in primul val din februarie-aprilie, au relaxat masurile inainte de a reduce rata de incidenta la un nivel scazut, ceea ce a condus la o explozie a cazurilor in iunie si iulie.Or, in centru si in sud numeroase scoli si universitati au facut pariul de a-i rechema pe elevi si studenti la cursuri.Alabama isi va redeschide toate campusurile, insa ii va testa in prealabil pe toti studentii. In schimb, mari universitati precum University of North Carolina din Chapel Hill sau University of Notre Dame s-au mutat in online, dupa ce saptamana trecuta reincepusera cursurile fizic, din cauza unor focare de contaminare in locuintele pentru studenti.In privinta scolilor, colegiilor si liceelor, majoritatea marilor aglomerari urbane ( Washington , Chicago, Houston, Los Angeles) au optat pentru o reluare a cursurilor 100% virtuala, insa in zonele rurale au izbucnit multiple focare acolo unde elevii au revenit in clase.Donald Trump este partizanul unei redeschideri totale si a unei reveniri la normal, insa guvernul federal lasa totusi la latitudinea autoritatilor locale sa evalueze riscurile. Niciun criteriu epidemic nu a fost fixat la nivel national."Trebuie reflectat de doua ori inainte de a aduce copiii inapoi la scoala" in zonele "rosii" stabilite de guvern (rata de incidenta de peste 100 de cazuri pe saptamana la 100.000 de locuitori), a atras atentia Anthony Fauci, expert in boli infectioase al administratiei, intr-un schimb de opinii cu Universitatea George Washington."Trebuie tinut cont de nivelul bolii in zonele din jur" si inchise unitatile de invatamant daca va fi necesar, a insistat de asemenea Jennifer Nuzzo, epidemiolog in cadrul Universitatii Johns Hopkins.Fauci avertizeaza permanent impotriva unei noi relaxari a masurilor de protectie, care s-au dovedit de succes de la New York si pana in Phoenix "Avem puterea, chiar inainte de obtinerea vaccinului, sa controlam aceasta epidemie, daca respectam principiile de sanatate publica", a spus specialistul in boli infectioase."Mi-ar placea atat de mult sa vad ca intreaga tara merge in aceeasi directie", a adaugat el.Insa este nevoie de rabdare: chiar daca va fi disponibil un vaccin la inceputul lui 2021, "revenirea la normal" va lua mai multe luni, timp pentru a vaccina populatia si a ajunge la o imunitate colectiva. Ezekiel Emanuel, de la Universitatea Pennsylvania, estimeaza ca va trebui asteptat pana in noiembrie 2021 sau ianuarie 2022.