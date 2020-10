Erdogan acuza tarile occidentale care ataca islamul ca vor "sa relanseze cruciadele"

Atacurile la adresa profetului Mahomed sunt "un caz de onoare pentru noi", a declarat seful statui turc intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata alesilor din cadrul Partidului sau al Justitiei siDezvoltarii (AKP), la Ankara.Ankara a amenintat anterior cu "toate masurile juridice si diplomatice necesare", dupa publicarea unei caricaturi a lui Recep Tayyip Erdogan pe prima pagina a revistei franceze de satira Charlie Hebdo Pe de alta parte, Erdogan a condamnat, in acelasi discurs, atacuri aeriene rusesti in Siria - soldate cu zeci de morti in randul rebelilor sustinuti de Ankara, relateaza AFP.El a acuzat Moscova de faptul ca nu vrea o "pace durabila" in aceasta tara devastata de razboi "Faptul ca Rusia a atacat un centru de antrenament al Armatei Nationale Siriene (proturce) in regiunea Idleb este semnul ca o pace si o stabilitate durabile nu sunt dorite", a denuntat el.