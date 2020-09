Erdogan, in favoarea unui dialog cu o "abordare constructiva" in vederea solutionarii diferendului cu Grecia in estul Mediteranei

"Dezacordurile in estul Mediteranei pot fi solutionate prin negocieri, cu conditia sa fie purtate printr-o abordare constructiva,bazata pe echitate", a subliniat miercuri, potrivit presedintiei turce, Erdogan, intr-o videoconferinta cu cancelarul german Angela Merkel , a carei tara detine presedintia semestriala a UE si este un mediator intre Turcia si Grecia.Totodata, Erdogan a dat asigurari ca Turcia "va continua sa puna in aplicare o politica hotarata si activa pentru a-si apara drepturile" in acest sector, potrivit presedintiei turce.Ankara si Atena isi disputa zone in estul Marii Mediterane care ar fi bogate in gaze naturale. Tensiunile au sporit la sfarsitul lui august, cand cele doua tari au efectuat manevre militare rivale.Criza se afla pe agenda unui summit european prevazut la 24-25 septembrie la Bruxelles.Grecia este sustinuta in aceasta criza de mai multe state membre UE, in frunte cu Franta.Ankara a dat asigurari luni ca intoarcerea in port a uneia dintre navele sale de prospectiuni desfasurata in estul Mediteranei, Oruc Reis, aflata in centrul tensiunilor cu Grecia, era motivata de lucrari de mentenanta de rutina si ca nu constituie un pas inapoi.Ankara a prelungit miercuri - pana la 12 octombrie - cercetari ale altei nave turce - Yavuz - in largul Ciprului, in pofida unor proteste internationale.Presedintele Consiliului European Charles Michel, aflat intr-o vizita la Nicosia, a exprimat miercuri angajamentul UE de a apara drepturile Ciprului in diferendul cu Turcia pe tema drepturilor de explorare in vederea gasirii de gaze naturale la Marea Mediterana.Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a avertizat Turcia miercuri, la randul sau, in discursul despre starea Uniunii Europene, pe care l-a sustinut in Parlametul European (PE), la Bruxelles, impotriva oricarei tentative de intimidare a vecinilor sai in conflictul gazelor naturale din estul Marii Mediterane.