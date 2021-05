Turcia l-a "repatriat" cu forta pe un nepot al clericului Fethullah Gulen, unul din principalii opozanti ai lui Recep Erdogan

The Turkish intelligence nabbed a member of the Fetullah Terrorist Organization (FETO) abroad and brought him back to Turkey https://t.co/AbZkUFJpvP pic.twitter.com/go0JJv3J2i - ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 31, 2021

Potrivit agentiei Anadolu, Selahaddin Gulen a fost adus in Turcia de agenti ai Organizatiei nationale de informatii (MIT) dupa ce a fost arestat intr-o tara al carei nume nu a fost dezvaluit.Anadolu, care publica o fotografie in care suspectul apare incatusat si stand in picioare intre doua steaguri ale Turciei, nu mentioneaza daca operatiunea a avut loc cu acordul tarii unde s-a desfasurat.Selahaddin Gulen este acuzat de apartenenta la "organizatia terorista FETO", asa cum descrie Ankara miscarea predicatorului Fethullah Gulen, exilat in SUA si care neaga orice implicare in tentativa de lovitura de stat din 2016.De la acel eveniment, Turcia a "repatriat" mai multe zeci de persoane acuzate de apartenenta la miscarea lui Fethullah Gulen, mai ales din tari din Balcani si din Africa In 2018, rapirea din Kosovo de catre agenti ai MIT a sase cetateni turci acuzati de legaturi cu Gulen a provocat o criza politica la Pristina, ce a condus la demiterea ministrului de interne si a sefului serviciului de informatii.In Turcia continua in ritm sustinut represiunea impotriva presupusilor sustinatori ai lui Gulen, precum si mediile prokurde.Din 2016, zeci de mii de persoane au fost arestate si peste 140.000 demise ori suspendate din functii.