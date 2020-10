FOTO Erdogan va aparea pe prima pagina a urmatorului numar al revistei satirice Charlie Hebdo

Postarea de marti prezinta o coperta cu o caricatura cu Erdogan stand pe un scaun si ridicand fusta unei femei, cu comentariul "Erdogan este foarte distractiv in privat".Urmatorul numar al Charlie Hebdo urmeaza sa fie publicat miercuri.Erdogan s-a aflat in prim planul valului de nemultumire al tarilor majoritar musulmane dupa ce Charlie Hebdo a decis sa publice din nou caricaturile cu profetul Mahomed care i-au infuriat pe musulmani in urma cu un deceniu.Reprezentarile profetului sunt considerate tabu in islam si imaginile din Charlie Hebdo sunt in mod special provocatoare, unele legand islamul de terorism Erdogan l-a acuzat pe presedintele francez Emmanuel Macron ca a permis raspandirea islamofobiei prin faptul ca nu a interzis imaginile.Macron a raspuns aparand dreptul la libertate de expresie, cel mai recent la inmormantarea lui Samuel Paty, un profesor care a fost decapitat in Franta dupa ce a prezentat la clasa, la o ora privind libertatea de expresie, cateva dintre caricaturile Charlie Hebdo.