Erdogan sfideaza amenintarile americane cu sanctiuni, dupa ce Turcia a testat rachete antiaeriene rusesti S-400

"Oricare ar fi sanctiunile voastre, nu intarziati sa le aplicati!", a spus Erdogan intr-un discurs retransmis la televiziune din orasul Malatya. "Voi ne spuneti sa expediem inapoi (rachetele) S-400. Dar noi nu suntem un stat tribal, suntem Turcia ", a adaugat el.Statele Unite au avertizat vineri ca relatiile lor Turcia, aliat oficial in cadrul NATO , ar putea avea serios de suferit in urma recentelor teste cu rachete S-400 efectuate de armata turca, Washingtonul avansand inclusiv posibilitatea unor sanctiuni.Achizitia acestor sisteme antiaeriene de catre Turcia, efectuata in contextul unei apropieri intre Moscova si Ankara, a provocat frictiuni intre guvernul turc si mai multe state occidentale, care invoca incompatibilitatea acestor sisteme cu cele ale NATO sub aspectul inter-operabilitatii.Dupa livrarea de catre Rusia a primei baterii de rachete S-400 anul trecut, Washingtonul a suspendat participarea Turciei la programul de fabricatie a avionul american multirol de ultima generatie F-35, motivand ca in procesul de instruire a militarilor turci pentru folosirea rachetelor S-400 Rusia ar putea obtine secrete tehnologice ale acestui avion.