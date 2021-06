Statele Unite risca ''sa piarda un prieten'', avertizeaza Erdogan inaintea unei intalniri cu Biden

"Cei care incoltesc Turcia vor pierde un prieten pretios ", a declarat Erogan intr-un interviu acordat postului public de televiziune TRT, ca raspuns la o intrebare despre relatiile dintre Ankara si Washington Acest avertisment survine inaintea primei intalniri intre Erdogan si Biden, prevazuta pentru 14 iunie in marja unui summit NATO la Bruxelles, care vizeaza sa aplaneze relatiile tensionate intre Turcia si SUA.Puternic tensionate din 2016, relatiile dintre cele doua tari membre ale NATO s-au degradat si mai mult dupa venirea lui Biden la Casa Alba , succesorul lui Donald Trump cu care Erdogan stabilise legaturi personale.Ankara a reactionat virulent dupa recunoasterea de catre Washington in aprilie a genocidului comis impotriva armenilor de catre Imperiul Otoman in timpul Primului Razboi Mondial.Turcia, urmasa Imperiului Otoman, respinge termenul de genocid si sustine ca a fost vorba de un razboi civil in Anatolia, dublat de o foamete, in urma carora intre 300.000 si 500.000 de armeni si tot atatia turci si-au pierdut viata."Care este motivul tensiunilor noastre (cu SUA)? Asa-zisul genocid armean", a declarat marti Erdogan."Nu mai aveti nicio problema de rezolvat decat sa va faceti avocatul Armeniei?", a intrebat el retoric.Erdogan a enumerat mai multe subiecte care tensioneaza din 2016 relatiile intre Ankara si Washington, incepand cu sprijinul american pentru militiile kurde din Siria , pe care Turcia le califica drept "teroriste"."Daca sunt intr-adevar aliatul nostru, SUA trebuie sa ia pozitie alaturi de teroristi sau alaturi de noi? Din nefericire, Statele Unite continua sa sustina teroristii", a comentat presedintele turc marti.In cursul intalnirii sale cu Biden, Erdogan ar urma totusi sa incerce sa calmeze tensiunile, comenteaza AFP.Saptamana trecuta, el a afirmat ca intalnirea lor va permite sa se deschida o "noua era" in relatiile dintre Ankara si Washington.Erdogan, care conduce Turcia din 2003, a subliniat de altfel marti ca a reusit intotdeauna sa lucreze cu titularul Casei Albe, "indiferent daca acesta era republican sau democrat".