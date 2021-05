Erdogan a inaugurat o moschee in piata Taksim din Istanbul, la exact 8 ani de la debutul protestelor antiguvernamentale VIDEO

Semn al entuziasmului declansat de deschiderea acestui edificiu, inalt de 30 de metri si care amesteca stilul otoman si materiale contemporane, cateva mii de credinciosi care nu au putut intra s-au rugat in exterior, in piata, dupa cum a relatat reporterul AFP.Prin aceasta moschee care poate primi 4.000 de credinciosi, Erdogan isi lasa amprenta durabila asupra pietei Taksim si isi indeplineste un vis vechi de 30 de ani.Inca din anii 1990, pe cand era primar al Istanbulului, Erdogan deplangea absenta unei moschei in piata Taksim, observand ca singurul edificiu religios vizibil era o biserica ortodoxa situata nu departe.Desi Turcia este populata majoritar de musulmani , constructia moscheii, inceputa in 2017, a suscitat critici, unii acuzandu-l pe actualul presedinte ca vrea sa 'islamizeze' tara si sa-l puna in umbra pe fondatorul Republicii, Mustafa Kemal Ataturk.Intr-adevar, impozanta moschee eclipseaza de acum 'Monumentul Republicii', o lucrare reprezentand figuri importante ale razboiului de independenta turc, printre care Mustafa Kemal, si care era pana acum atractia principala din piata Taksim.Dupa ce initial anuntase inaugurarea moscheii in perioada Ramadanului, Erdogan, cunoscut pentru atentia pe care o acorda alegerii datelor, a decis in final ca evenimentul va avea loc vineri, cand se implinesc opt ani de la debutul amplelor manifestatii antiguvernamentale din 2013, reprimate in sange si al caror epicentru a fost tocmai piata Taksim, un simbol al Turciei laice.Sute de mii de persoane au protestat la Istanbul in 2013 fata de un proiect imobiliar de reconstituire a unei foste cazarmi otomane in parcul Gezi din centrul metropolei. Protestele s-au transformat in demonstratii la nivel national impotriva guvernului condus de Recep Tayyip Erdogan, pe atunci prim-ministru, actual presedinte.Inaugurarea moscheii din piata Taksim are loc, totodata, in ajunul datei aniversare a cuceririi Constatinopolului de catre otomani in 1453, o zi celebrata in fiecare an de acest presedinte nostalgic dupa gloria fostului imperiu.Inaugurarea moscheii se inscrie, de asemenea, pe linia gesturilor facute de Erdogan pentru a-si multumi baza electorala pioasa si conservatoare, intr-un context economic tot mai dificil. In acelasi scop a reconvertit anul trecut in moschee bazilica Sfanta Sofia, construita de bizantini in secolul al V-lea.