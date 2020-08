Erdogan: "Turcia va lua ceea ce ii revine de drept in Marea Neagra, Marea Egee si Marea Mediterana"

"Turcia va lua ceea ce ii revine de drept in Marea Neagra, Marea Egee si Marea Mediterana (...) Nu vom face absolut nicio concesie in legatura cu ceea ce ne apartine", a spus Erdogan intr-un discurs martial."Pentru asta, suntem hotarati sa facem tot ce este necesar pe planurile politic, economic si militar", a adaugat el in cadrul unei ceremonii pentru marcarea Bataliei de la Manzikert din 1071, care a deschis intrarea turcilor in Anatolia dupa victoria sultanului selgiucid Alp Arslan asupra bizantinilor.Vezi si: Grecia si Turcia se joaca cu focul in Mediterana, avertizeaza ministrul de Externe german Declaratiile survin in plina escaladare a tensiunilor intre Ankara si Atena in Mediterana de Est, unde descoperirea unor importante rezerve de gaz in ultimii ani a agravat dispute vechi intre cele doua tari vecine privind frontierele lor maritime.Turcia a desfasurat de la 10 august o nava de cercetare seismica insotita de o escorta militara intr-o zona revendicata de Atena, starnind furia Greciei, care a trimis de asemenea nave in regiune."Ii invitam pe interlocutorii nostri (...) sa se abtina de la orice eroare care ar deschide calea ruinarii lor", a spus Erdogan, facand aluzie la Grecia, pe care nu a numit-o totusi.Discursul dur al lui Erdogan survine la o zi dupa o vizita la Atena si Ankara a sefului diplomatiei germane Heiko Maas, a carui tara incearca sa aplaneze tensiunile prin mediere.Ankara este pregatita de dialog, insa numai daca Atena nu pune nicio "conditie prealabila", a spus marti ministrul turc al afacerilor externe, Mevlut Cavusoglu.Pe teren, situatia pare exploziva: Ankara si Atena, doua membre ale NATO cu relatii delicate istoric, au desfasurat marti manevre navale rivale.Grecia, Franta, Italia si Cipru ar urma de asemenea sa desfasoare de miercuri pana vineri un exercitiu militar comun in Mediterana de Est, la sud de Creta si de Cipru.Franta, care sustine Grecia in aceasta disputa, a transmis miercuri ca Mediterana nu trebuie sa fie "un teren de joc" pentru "ambitiile unora".Reprosand Atenei ca vrea sa ralieze Uniunea Europeana impotriva Ankarei, Erdogan a afisat miercuri un aer de sfidare."Turcia nu mai este o tara ale carei rabdare, determinare, mijloace si curaj sa mai poata fi testate (...) Cei care vor sa ni se opuna si care sunt pregatiti sa plateasca pretul, sa o faca. Daca nu, sa se dea din calea noastra", a declarat el.