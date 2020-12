Europarlamentarul maghiar prins la o orgie sexuala: "Cer iertare familiei, colegilor si alegatorilor mei. Am fost iresponsabil"

In afara de nerespectarea masurilor legate de pandemie, Jozsef Szajer, in varsta de 59 de ani, este acuzat si de incalcarea legislatiei privind drogurile. El da asigurari insa intr-un comunicat ca nu a consumat droguri, dar recunoaste ca la fata locului politia a gasit pastile de ecstasy.Acest eurodeputat al FIDESZ, partid ungar asociat grupului parlamentar PPE (dreapta), si-a anuntat duminica plecarea din Parlamentul European si retragerea din viata politica, spunand ca acest lucru "nu are nimic de-a face" cu dezbaterile politice in desfasurare privind statul de drept din Ungaria.Marti, dupa ce cotidianul flamand Het Laatste Nieuws a scris despre prezenta sa la aceasta petrecere de vineri seara, care s-a incheiat cu circa 20 de retineri, a oferit el insusi precizari."Regret profund aceasta incalcarea a restrictiilor anti-COVID. Am fost iresponsabil. Sunt pregatit sa platesc amenda prevazuta in acest caz (250 de euro - n.r.)", a explicat, intr-un text transmis de PPE, Jozsef Szajer, un aliat de peste 30 de ani al lui Viktor Orban."Cer iertare familiei, colegilor si alegatorilor mei", a adaugat el, spunand ca a fost o greseala "strict personala", fara a face alte precizari.Cotidianul La Derniere Heure a calificat petrecerea drept o 'orgie de lockdown'. In Belgia , s-a intamplat des ca politia sa intrerupa 'petreceri de lockdown', care ignora interdictia de circulatie, de la inceputul celei de-a doua serii de masuri de izolare legate de pandemie, introduse in urma cu o luna.De aceasta data, '25 de barbati goi' au fost gasiti 'la etajul unui bar' situat in centrul orasului, nu departe de comisariatul central din Bruxelles, conform La Derniere Heure.Unul dintre participanti, membru al Parlamentului European, a incercat sa fuga prin jgheabul de la acoperisul cladirii la sosirea politiei, dar a fost retinut de o patrula venita ca intariri."Barbatul avea sange pe maini, posibil sa se fi ranit in timp ce fugea", a precizat la randul sau Parchetul din Bruxelles, care l-a identificat pe fugar doar cu initialele, S.J., nascut in 1961.In comunicatul de marti, Szajer a confirmat ca s-a folosit de functia sa de eurodeputat in timpul arestarii si a explicat ca a fost apoi condus la domiciliu de politie.Conform parchetului, circa 20 de persoane au fost sanctionate in total. In afara de eurodeputat, in grupul de barbati se aflau si doi diplomati.Incidentul survine intr-un moment dificil pentru premierul suveranist al Ungariei, Viktor Orban, care este in disputa cu Bruxellesul in privinta initiativei de conditionare a fondurilor europene de respectarea statului de drept si care trebuie sa gestioneze o situatie pandemica si o recesiune tot mai dificile in tara, comenteaza si Reuters.Liderul partidului de opozitie Momentum a spus ca scandalul arata "esecul moral total" al Fidesz, care se prezinta ca un promotor al valorilor crestine si al familiei.Bulcsu Hunyadi, analist la think-tank-ul Political Capital, a spus ca e greu de anticipat daca incidentul va avea un impact de durata asupra sprijinului pentru Fidesz. Partidul conduce in sondajele de opinie, chiar daca in 2019 un scandal sexual care a avut in centru un primar al Fidesz a erodat sprijinul formatiunii la un scrutin local."Un scandal ca acesta are un impact pentru o perioada, dar cred ca pe termen lung nu ii va zgudui pe votantii cu adevarat fideli ai Fidesz", a spus el.CITESTE SI: