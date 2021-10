Evacuare de urgenţă a pasagerilor unui avion pe un aeroport din New York din cauza comportamentului unui pasager VIDEO

Cei 78 de pasageri aflaţi la bordul unui avion a fost evacuaţi "de urgenţă", sâmbătă după-amiază, 9 octombrie, imediat după aterizarea pe aeroportul La Guardia din New York, din cauza comportamentului unui pasager care a fost arestat, a anunţat compania Republic Airways, informează AFP.

Aeronava, un Embraer E-175 care a decolat din Indianapolis cu destinaţia La Guardia, "a declarat o urgenţă şi a aterizat fără incidente, ca reacţie la comportamentul unui pasager aproape de încheierea zborului", a declarat compania într-un mesaj transmis AFP.

"La ieşirea de pe pista activă, avionul s-a oprit pe o cale de rulare şi a efectuat o evacuare de urgenţă, ca măsură de precauţie", a precizat Republic Airways, adăugând că "pasagerul implicat în incident a fost reţinut".

Bystander video on the tarmac at Laguardia Airport. pic.twitter.com/gGBOU8p9TO