Executia unui condamnat la moarte din SUA, oprita de un judecator care a considerat ca noile injectii letale incalca legea

De la reluarea executiilor federale dupa o pauza de 17 ani, Departamentul de Justitie a injectat detinutii condamnati cu doze letale de pentobarbital, un barbituric reglementat strict.Departamentul a executat in iulie trei criminali si un al patrulea joi, vineri fiind planificata executia lui Keith Nelson.Judecatoarea Tanya Chutkan, de la tribunalul districtual din Washington , a decis ca departamentul incalca legea privind alimentele, medicamentele si produsele cosmetice (FDCA), administrand pentobarbital fara prescriptia unui medic, fiind de acord cu detinutii condamnati la moarte care au dat in judecata guvernul."In cazul in care guvernul sustine ca un medicament injectabil letal este admisibil din punct de vedere legal si constitutional, deoarece va asigura o moarte "umana ", nu poate apoi sa renunte la responsabilitatea de a respecta legile federale adoptate pentru a se asigura ca medicamentele functioneaza uman", a scris Chutkan intr-un document de 13 pagini.Deoarece companiile farmaceutice refuza sa vanda pentobarbital pentru executii, Departamentul de Justitie plateste in schimb in secret farmacii, sa produca loturi mici de medicamente.Chutkan a decis ca acest lucru a incalcat si legea FDCA, care interzice farmacistilor sa copieze medicamente deja disponibile pe piata.Avocatii Departamentului Justitiei au solicitat Curtii de Apel a Statelor Unite pentru Districtul Columbia sa anuleze hotararea lui Chutkan.Curtea a hotarat anterior ca medicamentele folosite pentru executii sunt cel putin partial reglementate de legile privind siguranta medicamentelor. In 2013, instanta a confirmat un ordin care a obligat Administratia Alimentelor si Medicamentelor din SUA sa opreasca importurile de tiopental de sodiu care era folosit la executii.Inainte de luna iulie, au avut loc doar trei executii federale incepand din 1963, toate intre 2001 si 2003, la care s-a folosit tiopental de sodiu. Pe masura ce livrarile medicamentului au disparut, Texas, Missouri si alte state care folosesc pedeapsa capitala au trecut la pentobarbital, iar Departamentul de Justitie a anuntat anul trecut ca va urma procesul.Chutkan a decis ca executarea lui Nelson prin injectie letala ar putea continua daca Departamentul de Justitie a evitat sa copieze medicamentele aprobate de FDA si are o reteta eliberata de medic pe numele detinutului. Asociatia Medicala Americana si alte asociatii au spus ca facilitarea unei executii contravine eticii medicale."Guvernul a fost prins ca a luat-o pe scurtatura, iar instanta a decis ca nu poate ocoli legea", a declarat Dale Baich, avocat al lui Nelson, intr-un comunicat. "Aici, guvernul a ales sa foloseasca un compus de medicamente si, in acest fel, a riscat sa incalce FDCA."Departamentul de Justitie a declarat ca este necesar sa promita ca va pastra secret numele furnizorilor sai de pentobarbital. La scurt timp dupa investirea in functie a presedintelui Donald Trump , in 2017, departamentul a petrecut doi ani construind o retea mica de companii pentru fabricarea si testarea medicamentelor, potrivit unei anchete realizata de Reuters.Nelson, condamnat pentru violarea si uciderea Pamelei Butler, o fetita in varsta de 10 ani, din Kansas, in 1999, este unul dintre cei 16 detinuti care isi asteapta executia la Terre Haute, Indiana, care au dat in judecata Departamentul de Justitie pentru protocolul sau privind injectia letala.Chutkan a emis ordine de blocare a executiilor detinutilor in timpul litigiului. Ordinele au fost respinse rapid de Curtea Suprema a SUA, la inceputul acestui an, iar de atunci trei dintre reclamanti au fost executati.