Exercitiu militar fara precedent al SUA, in Marea Neagra

Trupe americane mutate din Germania in Europa de Est

Exercitiul, desfasurat in data de 2 august, a avut loc in apele internationale si in spatiul aerian international din zona Marii Negre si au urmarit antrenarea fortelor americane in desfasurarea actiunilor intrunite pe timpul operatiilor aeronavale, scrie Defense Romania Potrivit informatiilor facute publice de Comandamentul Flotei a 6-a americane, la exercitiu au participat: distrugatorul Clasa Arleigh Burke USS Porter (DDG 78), o aeronava de patrulare maritima P-8A Poseidon din Escadrila de Patrulare VP-47, patru avioane de atac F-16 Falcon din Aripa 31 Aviatie de lupta dislocata la Baza Aeriana Aviano din Italia, aeronave-cisterna KC-135 Stratotanker din Aripa 100 Realimentare Aeriana de la Baza Aeriana Mildenhall din Anglia si o drona MQ-9 Reaper, alocata Bazei Aeriene Miroslawiec din Polonia.Flota a 6-a a SUA, cu sediul central in Napoli , Italia, desfasoara o gama larga de operatii navale, intrunite sau comune cu parteneri si aliati, pentru a promova interesele nationale ale SUA si securitatea si stabilitatea in Europa si Africa . Cu toate acestea, atrage atentia caracterul neasteptat al exercitiului, desfasurat exclusiv cu forte si mijloace americane, precum si semnificatiile acestuia in contextul in care Federatia Rusa tocmai a incheiat o serie de exercitii militare de amploare si se pregateste de altele pentru a arata ca detine controlul militar absolut in Marea Neagra.Datele si imaginile postate de utilizatori cu experienta in domeniu releva faptul ca la activitate au fost prezente trei aeronave-cisterna KC-135 Stratotanker, doua decolate de la Baza militara Rota din Spania, iar unul de la Baza Aeriana Mildenhall din Anglia."Intrucat peste 90 la suta din economia globala si volumul comunicatiilor digitale tranziteaza oceanele lumii, protejarea domeniului maritim nu a fost niciodata mai importanta", a declarat comandantul Flotei a 6-a a SUA, viceamiral Gene Black.Secretarul american al apararii, Mark Esper, a anuntat saptamana trecuta ca SUA intentioneaza sa retraga 11.900 de militari din Germania si sa-i repozitioneze in alte tari.Aproape 5.600 de membri ai acestui personal militar vor fi repozitionati in alte tari membre NATO , in timp ce 6.400 se vor intoarce in SUA, multi urmand sa fie desfasurati prin rotatie in Europa, a spus Esper intr-o conferinta de presa la Washington Aproximativ 2.000 de soldati vor fi mutati in Belgia si Italia, dar Washingtonul are in vedere relocarea unor trupe si in Polonia si statele baltice, daca se ajunge la un acord cu aceste tari cu privire la statutul lor, a precizat seful Pentagonului.