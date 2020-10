VIDEO Exod in masa la Paris. Locuitorii capitalei Frantei parasesc orasul, inainte ca acesta sa fie inchis

Inelul de centura al Parisului este blocat de ambuteiaje, joi noapte. Coloanele de masini se intind pe sute de kilometri. Garile si autogarile sunt si ele pline de oameni.Pe de alta parte, cateva sute de persoane au iesit pe strazile metropolei pentru a protesta fata de reintroducerea carantinei, iar magazinele au fost luate cu asalt de cei care au ramas in oras.Joi, in Franta au fost raportate 48.000 de noi cazuri in doar 48 de ore.Citeste si: