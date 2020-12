UPDATE Cel putin trei raniti in urma exploziei puternice care a avut loc in centrul orasului american Nashville. Politia evoca un "act intentionat"

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj - Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

An explosion linked to a vehicle occurred at 6:30 this morning outside 166 2nd Ave N downtown. Investigation active by MNPD & federal partners. - Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

Explozia a avut loc in ziua de Craciun, in jurul orei locale 6.30 (14.30, ora Romaniei) in acest oras cu peste 1,2 milioane de locuitori.Deflagratia a avut loc in centrul orasului. Potrivit site-ului Scoop Nashville, o cladire situata in apropiere s-a surpat din cauza suflului exploziei."Politia din Nashville, FBI si (serviciul federal insarcinat cu controlul armamentului) ATF ancheteaza cu privire la explozia unui vehicul, care a avut loc la ora (locala) 6.30 (14.30, ora Romaniei), in aceasta (vineri) dimineata, pe 2nd avenue", anunta autoritatile intr-un comunicat."Se pare ca este vorba despre un act intentionat. Autoritatile au inchis strazile in centurl orasului din cauza anchetei", se arata in comunicat.Aceasta explozie foarte puternica a avariat cladiri in acest cartier frecventat de turisti, in care se afla numeroase baruri si restaurante.