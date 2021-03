LIVE VIDEO Operatiunea finala de extragere a navei Ever Given. Canalul Suez ar putea fi deblocat in urmatoarele ore

Urmareste live intreaga operatiune

Nava Ever Given a ramas blocata in canalul Suez in urma cu sase zile, astfel ca peste 360 de nave care transportau marfuri nu au mai reusit sa traverseze canalul. Situatia a devenit critica pentru unele dintre ele, inclusiv din Romania, care transportau animale vii, acestea riscand sa moara de foame.In dimineata zilei de 29 martie seful autoritatii Canalului Suez a anuntat ca nava a fost partial eliberata , fiind indreptata in proportie de 80%. El a mai transmis ca motoarele au fost pornite si ca se fac ultimele inspectii, inainte sa porneasca spre zona Marilor Lacuri.Cu toate acestea, proprietarul navei de 200.000 de tone a declarat ulterior ca nava inca nu pluteste , desi a efectuat mai multe manevre. Botul navei este in continuare blocat partial.Autoritatile de la fata locului au asteptat mareea pentru ca nava sa fie pusa in pozitia pe plutire, pe mijlocul canalului, fiind momentul de crestere a nivelului canalului la inaltime maxima, cu doi metri peste inaltimea obisnuita.