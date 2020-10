F-35, final de probleme tehnice? Lockheed Martin a gasit solutia la cea mai mare vulnerabilitate a avionului

Lockheed Martin a gasit solutia la cea mai mare vulnerabilitate a F-35

Este vorba despre varianta F-35A care are probleme tehnice la sistemul OBIGGS, menit sa protejeze aeronava de fulgere, scrie publicatia DefenseRomania.ro. Producatorul aeronavelor stealth a admis, in aceasta vara, situatia tehnica cu care F-35A se confrunta. Presa a scris inca de atunci despre problemele la sistemul OBIGGS intampinate de F-35A si vulnerabilitatea aeronavelor de generatia a V-a in fata fulgerelor.Concret, exista probleme tehnice la sistemul OBIGGS in ceea ce priveste tuburile utilizate pentru circulatia gazului. Menirea OBIGGS este sa inlocuiasca oxigenul din rezervorul avionului cu un gaz inert, astfel incat vaporii de kerosen sa devina neinflamabili.Darren Sekiguchi, unul dintre vicepresedintii Lockheed Martin, citat de DefenseNews, a declarat in aceasta luna, in cadrul unui interviu, ca Lockheed si Departamentul Apararii au ajuns la un o solutie pentru remedierea situatiei tehnice a sistemului OBIGGS.Solutia o reprezinta un sistem care a reusit cu brio sa consolideze tuburile utilizate pentru circulatia gazului. Oficialul american a precizat ca acest sistem deja e implementat la aeronavele F-35A aflate pe linia de productie. Sekiguchi a mai adaugat ca prima aeronava F-35A cu noul sistem care rezolva problema tehnica va fi livrata pana la finalul acestui an.Totodata, se cauta modalitati pentru a implementa noua solutie tehnica care rezolva problemele la sistemul de combustibil al avionului si aeronavelor F-35A care sunt operationale.In prezent exista restrictii in urma carora la o distanta de minimum 40 de kilometri de furtuni ori de zonele in care exista descarcari electrice.Problema pare sa afecteze doar varianta F-35A. Pentru F-35B si F-35C sistemul OBIGGS, utilizat pentru a proteja aeronava de fulgere, este diferit.