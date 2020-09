Facebook a blocat emisia video a francezului care dorea sa isi transmita in direct moartea

"Desi respectam decizia sa de a dori sa atraga atentia asupra acestei probleme complexe, in baza sfaturilor expertilor am luat masuri pentru a impiedica transmisiunea video in direct de pe contul lui Alain, deoarece regulile noastsre nu permit prezentarea tentativelor de sinucidere", a declarat un purtator de cuvant al Facebook.Noaptea trecuta, Alain Cocq, din Dijon, a anuntat pe Facebook ca a incetat orice tratament, ca nu se va mai hrani si nu se va mai hidrata, el dorind astfel sa moara in direct, pentru a denunta actualele legi cu privire la finalizarea vietii."Mi-am terminat ultima masa.... Beau ultima data pentru sanatatea voastra. Calea de eliberare incepe si, credeti-ma, sunt fericit. M-am hotarat si sunt linistit".Cateva ore mai tarziu, el a anuntat: "Facebook imi blocheaza postarea de video pana la 8 septembrie".Cocq sufera de o maladie degenerativa de 34 de ani. El i-a scris presedintelui Emmanuel Macron cerandu-i sa permita sa i se administreze un sedativ care sa il ajute sa moara, insa presedintele i-a raspuns explicandu-i ca legislatia franceza nu permite acest lucru.Alain Cocq a facut un apel pentru schimbarea legislatiei, astfel incat cei care sunt in situatii ca a sa sa poata beneficia de moarte asistata.Potrivit presei, Cocq sufera de o malafie care ii afecteaza grav vasele de sange si arterele, provocand ischemie si cauzand dureri insuportabile. Francezul are convulsii si este hranit printr-o sonda gastrica.Citeste si: Un francez cu o boala incurabila va transmite sfarsitul vietii sale, in direct pe Facebook