Ce spune Facebook despre modul in care reteaua sociala a influentat violentele de la Capitoliu

"Am luat multe masuri vizand in mod expres atacurile de la Capitoliu, pentru a ne asigura ca ne jucam bine rolul", a subliniat joi vicepresedinta gigantului insarcinat cu reglementarea continutului Monika Bickert.Platforma a interzis in total 890 de militii si miscari inarmate - adica 3.000 de pagini si peste 19.000 de grupuri -, o mare parte inainte de ceremonia certificarii victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, a amintit ea in aceasta conferinta de presa.In timpul atacurilor si dupa aceea, Facebook a comunicat cu fortele de ordine, pe care le-a ajutat sa identifice persoane care publicau imagini in care apareau la Capitoliu.O luna mai tarziu, Statele Unite continua sa se intrebe cum s-a putut intampla ca sute de sustinatori ai lui Doanld Trump sa patrunda violent in sediul Congresului american, socand tara si lumea.Miliardarul newyorkez se afla in colimator, din cauza acuzatiilor sale repetate si micinoase de frauda electroala.Insa numeroase ONG-uri si alesi arata cu degetul si retelele de socializare - pe care miscari violente s-au putut organiza de ani de zile, au raspandit zvonuri false si au recrutat numerosi utilizatori.Facebook a inceput sa blochze mesaje cu sloganul "Stop the steal" ("Opriti furtul" alegerilor) in noiembrie, insa doar daca acestea incitau la violenta.In ianuarie, dupa atac, "am observat ca aceasta expresie era asociata apologiei atacurilor sau violentei in general si am decis, astfel, sa nu o mai autorizam deloc", a amintit Monika Bickert.Gigantul californian, la fel ca vecinii sai din Silicon Valley , si-a inasprit pana la urma toul impotriva fostului presedinte, caruia i-a interzis accesul pe platforme, in urma luarii cu asalt a Capitoliului.Facebook ii vaneaza, de asemenea, pe complotistii QAnon - o miscare conspirationista de extrema dreapta ai carei membri sunt convinsi ca Donald Trump trebuie sasalveze lumea de elite pedofile si corupte.In total, peste 3.000 de pagini, 100.000 de grupuri si 500 de evenimente legate de aceasta nebuloasa au fost sterse.Platforma si-a exprimat de asemenea satisfactia fata de progrese inregistrate de tehnologiile sale in domeniul inteligentei artificiale, care au permis o reducere a prevalentei continuturilor pline de ura sau violente."In al patrulea trimestru, la 10.000 de vizionari de continut, au fost sapte sau opt discursuri ale urii", subliniaza vicepresedintele Facebook insarcinat cu integritatea, Guy Rosen.