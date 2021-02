Facebook, implicat intr-un nou proces in Marea Britanie. Exista acuzatii ca nu a protejat datele a peste un milion de persoane

Jurnalistul si scriitorul Peter Jukes a afirmat, marti, ca a intentat un proces, pentru obtinerea unor despagubiri "substantiale" dar nespecificate, la trei ani dupa ce gigantul de media sociala a fost amendat in Marea Britanie in legatura cu modul in care aplicatia terta "This Is Your Digital Life" a strans date ale utilizatorilor Facebook fara consimtamantul acestora, intre 2013 si 2015.Acesta este al doilea proces care acuza Facebook ca a permis unor aplicatii terte sa stranga date ale prietenilor utilizatorilor fara permisiunea sau cunostinta acestora.Firma specializata in litigii Milberg London, care acorda consultanta intr-un caz similar, inregistrat in octombrie, a afirmat ca este surprinsa sa auda despre un caz concurent. Aceste cazuri aduc din nou in atentie un scandal care a inceput cu acuzatiile ca firma britanica de consultanta politica Cambridge Analytica , angajata de echipa de campanie electorala din 2016 a fostului presedinte american Donald Trump , a accesat datele personale a milioane de utilizatori ai Facebook.In 2018, Biroul Comisarului penru Informatii din Marea Britanie a amendat Facebook cu 500.000 de lire sterline pentru procesarea incorecta a datelor personale ale utilizatorilor, prin faptul ca a permis dezvoltatorilor de aplicatii sa acceseze informatiile lor si pe cele ale prietenilor, fara sa ii informeze clar, in perioada 2007-2014. Un purtator de cuvant al Facebook a spus : "Investigatia Biroului comisarului pentru informatii cu privire la aceste probleme ... nu a gasit dovezi ca datele utilizatorilor din Marea Britanie sau UE au fost transferate de catre (Dr. Aleksandr) Kogan, dezvoltatorul de aplicatii "This Is Your Digital Life ", catre Cambridge Analytica".Firma Cambridge Analytica, care a inceput procedurile de faliment in 2018, a negat ca ar fi folosit astfel de date pentru campania electorala din 2016 din SUA. De asemenea, a declarat ca oferta sa de a lucra pentru campania Leave.UK pentru Brexit , in 2016, nu a avut succes.Cel mai recent proces din Londra este intentat in numele utilizatorilor adulti de Facebook care erau "prieteni" cu un utilizator al aplicatiei inainte de mai 2015.Jukes este consiliat de firma de avocatura Hausfeld din SUA, iar cererea este finantata de Balance Legal Capital.Procesele colective referitoare la confidentialitatea datelor, pe stil american, care leaga automat un grup definit intr-un proces, cu exceptia cazului in care persoane individuale opteaza sa nu participe, sunt inca neobisnuite in Regatul Unit.Curtea Suprema a Marii Britanii ar urma sa creeeze un precedent in aprilie, cand va audia un dosar impotriva gigantului internetului Google , despre presupusa urmarire ilegala a utilizatorilor de iPhone in 2011 si 2012, prin cookie-uri ale unor terti.