Facebook a eliminat 200 de conturi ale unor hackeri din Iran care aveau ca ţintă spionarea personalului militar american

Gigantul reţelei de socializare a declarat că grupul, supranumit "Tortoiseshell" de către experţi în securitate, a folosit identităţi false pentru a se conecta cu persoanele vizate, pentru a le câştiga încrederea, uneori pe parcursul mai multor luni, şi pentru a le conduce pe alte site-uri unde au fost păcălite să facă clic pe linkuri rău intenţionate, infectându-şi dispozitivele cu malware pentru spionaj."Această activitate a avut semnele distinctive ale unei operaţiuni cu resurse şi persistente, bazându-se în acelaşi timp pe măsuri de securitate operaţionale relativ puternice, pentru a ascunde cine se află în spatele ei", a declarat echipa de investigaţii a Facebook într-o postare pe blog.Grupul a făcut ca profilurile fictive de pe mai multe platforme de socializare să pară mai credibile pretinzând deseori că sunt recrutori sau angajaţi ai unor companii aerospaţiale şi de apărare.Reţeaua de socializare LinkedIn, deţinută de Microsoft , a declarat că a eliminat o serie de conturi, iar Twitter a declarat că ”investighează activ” informaţiile din raportul Facebook.Potrivit Facebook, grupul a folosit servicii de e-mail, mesagerie şi de colaborare pentru a distribui programele malware, inclusiv prin intermediul foilor de calcul Microsoft Excel.Un purtător de cuvânt al Microsoft a afirmat într-un comunicat că este conştient şi urmăreşte acest grup şi că ia măsuri atunci când detectează activităţi dăunătoare.Alphabet a declarat că a detectat şi blocat phishing-ul pe Gmail şi a emis avertismente utilizatorilor săi.Aplicaţia de mesagerie la locul de muncă Slack Technologies Inc a declarat că a acţionat pentru a elimina hackerii care au folosit site-ul pentru inginerie socială şi a închis toate spaţiile de lucru care i-au încălcat regulile.Hackerii au folosit, de asemenea, domenii personalizate pentru a-şi atrage ţintele, a spus Facebook, inclusiv site-uri false de recrutare pentru companii de apărare, şi a creat o infrastructură online care falsifica un site de căutare de locuri de muncă legitim pentru Departamentul Muncii din SUA Facebook a declarat că hackerii au vizat în principal persoane din Statele Unite , precum şi din Regatul Unit şi Europa, într-o campanie desfăşurată începând cu 2020. Acesta a refuzat să numească companiile ai căror angajaţi au fost vizaţi, dar şeful său pentru spionaj cibernetic, Mike Dvilyanski, a spus că a notificat ”mai puţin de 200 de persoane” care au fost vizate.Campania păre să arate o extindere a activităţii grupului, despre care anterior s-a scris că se concentra mai ales pe I.T. şi alte industrii din Orientul Mijlociu, a spus Facebook.Ancheta a constatat că o parte din malware-ul folosit de grup a fost dezvoltat de Mahak Rayan Afraz (MRA), o companie de IT cu sediul la Teheran care are legături cu Gardienii Revoluţiei Islamice.Reuters nu a putut găsi imediat informaţiile de contact pentru Mahak Rayan Afraz, iar foştii angajaţi ai firmei nu au returnat imediat mesajele trimise prin LinkedIn.Misiunea Iranului la Naţiunile Unite la New York nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii.Presupusa legătură a MRA cu spionajul cibernetic al statului iranian nu este nouă. Anul trecut, compania de securitate cibernetică Recorded Future a afirmat că MRA este unul dintre mai mulţi contractori suspectaţi că ar servi forţa de elită Quds a IRGC.