2,2 milioane de reclame respinse si 120.000 de postari retrase de pe Facebook si Instagram in perspectiva alegerilor prezidentiale din SUA

In plus, "au fost afisate avertismente la 150 de milioane de informatii false verificate de media independente", printre care agentia France Presse, a explicat Nick Clegg saptamanalului francez.Facebook si-a inmultit in ultimele luni eforturile pentru a nu repeta traumatismul din 2016, cand reteaua sa a fost utilizata pentru operatiuni masive de manipulare a alegatorilor, desfasurate din Rusia , cu prilejul scrutinului prezidential din Statele Unite si referendumului legat de Brexit in Regatul Unit."Avem 35.000 de colaboratori care se ocupa de securitatea platformelor noastre si contribuie la alegeri. Am incheiat parteneriate cu 70 de media specializate in verificarea informatiilor", a precizat responsabilul Facebook."De asemenea, dispunem de instrumente ale inteligentei artificiale. Ele au permis eliminarea a miliarde de postari si conturi false, chiar inainte de a fi semnalate de utilizatori", a mai afirmat Nick Clegg. In plus, site-ul stocheaza "toate reclamele si informatiile cum ar fi finantarea si provenienta lor timp de sapte ani pentru asigurarea transparentei".In 2016, a subliniat fostul vicepremier britanic, "Facebook nu a identificat, nici nu a eliminat nicio retea straina interferand in alegeri. Din martie pana in septembrie in acest an, am eliminat 30 de retele rau intentionate din intreaga lume, dintre care unele vizau Statele Unite".La inceputul lui octombrie, Facebook a retras peste 300 de conturi si pagini, active pe Facebook si Instagram. Compania a stabilit o legatura cu un cabinet de marketing, Rally Forge, care lucreaza pentru Turning Point USA, o organizatie vizand mobilizarea studentilor in jurul lui Donald Trump , mai ales in statele unde alegerile sunt extrem de disputate.